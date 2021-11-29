إسرائيل.. اعتقال مسؤول سابق في بلدية تل أبيب للاشتباه في اعتدائه جنسيا على طفل
Reuters
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أفادت الشرطة الإسرئائيلية، اليوم الإثنين، بأنه تم اعتقال مسؤول كبير سابق في بلدية تل أبيب للاشتباه في اعتدائه جنسيا على طفل قبل عدة سنوات.
وقالت الشرطة في بيان إنه تمت مصادرة أجهزة كمبيوتر ومعدات أخرى في مكتبه وسيطلبون من المحكمة تمديد حبسه.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فإن التحقيق بدأ عندما ظهرت ادعاءات ضد المسؤول السابق، الذي لم يتم الكشف عن اسمه. وقالت المزاعم إنه أساء معاملة أحد سكان تل أبيب عندما كان دون السن القانونية، ومرة أخرى بعد عدة سنوات عندما كان بالغا.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
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