إيران.. الجهات المختصة تعلن تدمير خلية إرهابية في محافطة خوزستان بجنوب البلاد

أعلنت الشرطة الإيرانية، أنها اعتقلت عناصر تابعة لخلية إرهابية كانت هاجمت دورية تابعة للشرطة في مدينة شادكان بمحافطة خوزستان في يوليو الماضي حيث أدى الهجوم إلى مقتل ضابط شرطة.

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وقالت الشرطة، في بيان، اليوم الاثنين إنه تم "تدمير خلية إرهابية واعتقال عناصرها في محافظة خوزستان" موضحة أن عناصر هذه الخلية الإرهابية "هاجموا سيارة دورية في مركز شرطة في شادكان في شهر يوليو الماضي وقتلوا ضابط شرطة".

وأضاف البيان: "فور المراقبة، حددت القيادة في خوزستان جميع أفراد الخلية الثلاثة في مدينة شادكان بجهود متواصلة، وبعد التنسيق القضائي، وقامت باعتقالهم في سلسلة عمليات ومداهمات منسقة على مخابئهم".

وأشار البيان إلى أنه "بعد إجراء التحقيقات اللازمة تبين أن أفراد هذه الخلية ينتمون إلى جماعة إرهابية، وأنهم يدعمون ويوجهون من قبل الجماعة، وتم العثور على ثلاثة أسلحة وكميات كبيرة من المتفجرات والذخيرة خلال عملية تفتيش في مخابئ أعضاء الخلية الإرهابية".

المصدر: RT