موديرنا تعلن عن تاريخ إنتاج لقاح جديد مضاد لـ"أوميكرون"

قال مدير شركة "موديرنا" لصناعة الأدوية، بول بيرتون، إن الشركة تعمل على إنتاج لقاح مضاد لمتحور كورونا "أوميكرون"، وأنه قد يكون متاحا في بداية السنة المقبلة.

وصرح بيرتون أنه "إذا كان علينا إنتاج لقاح جديد تماما، أعتقد أنه ذلك سيكون جاهزا بداية عام 2022، قبل أن يتوفر بكميات كبيرة".

وشكك بيرتون في إمكانية أن تكون السلالة الجديدة "أوميكرون" قادرة على مقاومة اللقاحات الموجودة.

وأثار الإعلان عن ظهور متحور كورونا الجديد "أوميكرون" في جنوب إفريقيا، والتقارير التي تحدثت عن سرعة انتشاره التي تفوق "دلتا" وعن احتمال مقاومته للقاحات التي تم إنتاجها حتى الآن، أثار قلقا دوليا واستنفار دفع عددا من البلدان إلى تشديد الإجراءات وتعليق إجراءات السفر من وإلى عدد من الدول التي ثبت تسجيل إصابات فيها.

المصدر: فوربس