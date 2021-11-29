الكرملين ردا على أنباء عن اقتراح أنقرة التوسط بين روسيا وأوكرانيا: لسنا طرفا في النزاع

رفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، التعليق على تقارير حول اقتراح أنقرة لوساطتها لعقد قمة بمشاركة الزعيمين الروسي والأوكراني لحل النزاع في جنوب شرق أوكرانيا.

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وقال بيسكوف خلال موجز صحفي اليوم الاثنين، ردا على طلب التعليق على تقارير تأتي من مصادر ومفادها أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عقد قمة ثلاثية في تركيا لبحث التسوية في منطقة دونباس، وقال بيسكوف بهذا الصدد: "لا.. لا أعلق على ما تتناقله المصادر أبدا.. كل ما في الأمر أن روسيا ليست طرفا في النزاع الجاري في دونباس، ولن يكون ممكنا إيجاد سبل لحل المشكلة في مثل هذه القمة. الطرفان في النزاع هما كييف من جهة، وممثلو الجمهوريتين المعلنتين من جانب واحد (في دونيتسك ولوغانسك) من جهة أخرى".

أردوغان: نعول على أن يكون لدى تركيا دور في معالجة التوتر بين روسيا وأوكرانيا

وأعلن الرئيس التركي اليوم الاثنين عن تطلع بلاده إلى المساهمة في معالجة التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

وقال أردوغان للصحفيين على متن طائرته وهو في طريق العودة من تركمانستان إلى أرض وطنه: "ندعو إلى إحلال السلام في المنطقة، وخاصة حينما يدور الحديث عن أبناء القومية التركية في القرم في المقام الأول، لقد ناقشنا هذه القضايا مرارا مع روسيا الصديقة وخاصة مع السيد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وتابع: "نريد ألا تكون هي المنطقة التي تسود فيها الحرب"، مضيفا أن أنقرة مستعدة لبذل الجهود بهذا الاتجاه.

كما قال أردوغان إن تركيا "ستقوم بوساطة في هذا الموضوع وستناقش هذا الموضوع" في حوارها مع كل من موسكو وكييف.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال الجمعة الماضي إن بلاده سلمت لروسيا عبر الرئيس التركي قائمة بأسماء 450 مواطنا أوكرانيا زعم أنهم محتجزون في أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وروسيا، مضيفا أن كييف تنتظر جوابا من موسكو.

من جانبه رفض المتحدث باسم الكرملين اليوم الاثنين التعليق على التقارير حول تسلم موسكو القائمة المذكورة من كييف من أجل تنظيم عملية تبادل الأسرى بين الطرفين.

المصدر: وكالات