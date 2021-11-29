"الكابينيت" الإسرائيلي يتخذ قرارا بتدخل جهاز "الشاباك" لتتبع المصابين بمتحور "أوميكرون"

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) ، على تدخل جهاز الأمن العام (الشاباك) لتتبع الأشخاص المصابين بمتحور "أوميكرون"، للتأكد من التزامهم بالحجر الصحي.

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وبسبب قرار تدخل "الشاباك" لتتبع الأشخاص المصابين بالطفرة الجديدة، جرى نقاش حاد بين رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، ووزير التخطيط الاستراتيجي، إيلي أفيدار، الذي هاجم بينيت وقال ان "تدخل الشاباك خط أحمر"، وإن رئيس الشاباك، رونين بار، "واقع في حب هذه الطريقة بتتبع المواطنين"، ولكن في النهاية وافق معظم الوزراء على القرار.

وبأغلبية الأصوات، تمت الموافقة على هذا القرار، في حين عارضه أربعة وزراء، وامتنع وزيران عن التصويت.

يشار إلى أن هذا قرار مؤقت بناء على أوضاع الطوارئ، وسيكون ساري المفعول حتى يوم الخميس المقبل، في الوقت نفسه، سيتم الترويج لإجراء تشريع للقانون في الكنيست للموافقة على هذه الخطوة.

المصدر: "I24"