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ماكرون ينشر تغريدة على "تويتر" تشير لتلقيه جرعة معززة من لقاح كورونا

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ماكرون ينشر تغريدة على
AP
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تغريدة على "تويتر" تشير لتلقيه جرعة معززة من أحد لقاحات فيروس كورونا، مع استهداف باريس للإسراع بحملة التطعيم لمكافحة موجة خامسة من الفيروس.

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ونشر ماكرون على حسابه الرسمي في "تويتر" علامة (صح) باللون الأخضر إلى جانب عبارتي "جرعة معززة" و "لقاح مضاد للإنفلونزا".

وقال تلفزيون "بي.إف.إم" وصحيفة "لو فيغارو" إن ماكرون حصل على جرعة معززة من لقاح كورونا في مطلع الأسبوع.

المصدر: رويترز

 

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