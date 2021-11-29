ماكرون ينشر تغريدة على "تويتر" تشير لتلقيه جرعة معززة من لقاح كورونا

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تغريدة على "تويتر" تشير لتلقيه جرعة معززة من أحد لقاحات فيروس كورونا، مع استهداف باريس للإسراع بحملة التطعيم لمكافحة موجة خامسة من الفيروس.

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ونشر ماكرون على حسابه الرسمي في "تويتر" علامة (صح) باللون الأخضر إلى جانب عبارتي "جرعة معززة" و "لقاح مضاد للإنفلونزا".

وقال تلفزيون "بي.إف.إم" وصحيفة "لو فيغارو" إن ماكرون حصل على جرعة معززة من لقاح كورونا في مطلع الأسبوع.

Nous avons tenu ensemble, continuons à rester unis, solidaires et responsables. Pour vous, pour ceux que vous aimez, pour nos soignants, prenez rendez-vous sur https://t.co/tWTeKkRasd. https://t.co/2bYkx0mHFR — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 29, 2021

المصدر: رويترز