شركة أمريكية تؤكد دقة اختباراتها في كشف المتحور "أوميكرون"

قالت شركة "ثيرمو فيشر ساينتيفيك" الأمريكية إن اختباراتها التشخيصية للكشف عن كوفيد-19 يمكنها أن ترصد بدقة متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" الذي دفع عددا من الدول لإغلاق حدودها.

إقرأ المزيد

وقالت الشركة في بيان إن اختبار "تاك باث" الذي تنتجه للكشف عن الإصابة بكوفيد-19 يمكنه "تحقيق نتائج دقيقة، حتى إذا كان أحد المستهدفات الجينية قد طرأ عليه تحور".

وقال مدير التشغيل بالشركة، مارك ستيفنسون، في مقابلة إن "الاختبار هو وسيلة التشخيص الوحيدة التي أقرتها إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، والمستخدم حاليا في أجهزة الصحة، الذي يمكنه الكشف عما إذا كانت الإصابة ناتجة عن المتحور أوميكرون".

وأضاف أنه يتعين أيضا إرسال عينات الاختبار إلى المختبر للتأكد من أن الإصابة ناتجة عن "أوميكرون" لا عن متحور آخر له نفس الخصائص، مثل المتحور "ألفا".

وفي الأسبوع الماضي، صنفت منظمة الصحة العالمية متحور "أوميكرون" ضمن السلالات الباعثة على القلق، وقالت إنه قد ينتشر أسرع من أي أشكال أخرى من فيروس كورونا.

المصدر: رويترز