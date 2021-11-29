أستراليا تعلن تسجيل ثالث إصابة بمتحور "أوميكرون"

أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الاثنين، اكتشاف ثالث إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" وذلك تزامنا مع إعادة الحكومة النظر في خطط تخفيف القيود على الحدود.

إقرأ المزيد

وقالت وزيرة الصحة في ولاية الإقليم الشمالي، ناتاشا فيليس، إن رجلا من جنوب إفريقيا في الثلاثينيات من عمره سافر من جوهانسبرغ إلى مدينة داروين بشمال أستراليا الخميس الماضي، ثبتت إصابته بالمتحور الجديد.

وأفادت سلطات ولاية نيو ساوث ويلز، أمس الأحد أن مسافرين اثنين من جنوب إفريقيا إلى سيدني أصبحا أول حالتي إصابة بمتحور "أوميكرون" في أستراليا.

وكان المصابان قد حصلا على التطعيم، ولم تظهر عليهما أي أعراض، وخضعا للحجر الصحي في سيدني.

وقال رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، دومينيك بيروتيت، اليوم الاثنين، "قد تكون هناك حالة ثالثة مصابة بأوميكرون في الولاية"

ونيو ساوث ويلز هي الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا.

وقال مسؤولون إن 141 راكبا على متن خمس رحلات جوية وصلوا من تسع دول متضررة بمتحور "أوميكرون" خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، ويخضع جميعهم للحجر الصحي.

ويجتمع كبار وزراء الحكومة الاتحادية الأسترالية اليوم الاثنين للنظر في كيفية التعامل مع الفيروس على الصعيد الوطني، بما في ذلك تغيير خطط تخفيف القيود على الحدود اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

وقال وزير الصحة غريغ هانت إن السلطات "لن تتردد في اتخاذ خطوات إضافية إذا قال الخبراء إن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات".

المصدر: "أسوشيتد برس"