جورجيا.. نقل ساكاشفيلي من المستشفى العسكري لمحكمة تبليسي للمحاكمة

نقلت الأجهزة الأمنية الجورجية، صباح اليوم الاثنين، الرئيس السابق، ميخائيل ساكاشفيلي، من المستشفى العسكري إلى محكمة مدينة تبليسي، حيث ستبدأ محاكمته.

وستنظر جلسة اليوم في قضية فض تجمع للمعارضة في سنة 2007 (في عهد رئاسة ساكاشفيلي)، والاستيلاء على مقر التلفزة "إيميدي تي في".

وسيكون هذا أول ظهور علني لميخائيل ساكاشفيلي منذ أن اعتقلته السلطات الجورجية في بداية أكتوبر الماضي.

المصدر: نوفوستي