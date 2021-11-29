لوكاشينكو يؤكد لعباس مواصلة بلاده دعم الجهود الفلسطينية من أجل السلام

أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، لنظيره الفلسطيني محمود عباس، أن مينسك ستواصل دعم الجهود الفلسطينية من أجل السلام.

وهنأ الرئيس البيلاروسي نظيره الفلسطيني باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال لوكاشينكو في تهنئته: "مقتنع بأننا سنكون قادرين في المستقبل على تحقيق كامل إمكانات التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والسياسية وغيرها من المجالات لصالح الشعبين البيلاروسي والفلسطيني".

ويصادف 29 نوفمبر من كل سنة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهي مناسبة تبنتها وتنظمها الأمم المتحدة، وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ذلك اليوم من عام 1947 قرار تقسيم فلسطين.

المصدر: RT + بيلتا