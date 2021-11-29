ترامب يكشف عن الأسباب التي أعاقت تعاون بلاده مع روسيا خلال فترة رئاسته

أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن حملة التشويه التي استمرت معظم فترة حكمه منعته من التعامل مع روسيا وتحقيق نتائج "جيدة جدا" لكلا البلدين.

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وفي مقابلة مع قناة "فوكس" الأمريكية، أشار ترامب إلى كل الاتهامات التي وجهها معارضوه ضده خلال فترة حكمه، والتي تزعم بالتدخل الروسي خلال الحملة الانتخابية لعام 2016.

وقال: "هذا استغرق عامين ونصف وجعل من الصعب جدا التفاعل مع بعض البلدان، وخاصة روسيا. كما تعلمون، يمكننا القيام ببعض الأشياء الرائعة مع روسيا، جيدة جدا لبلدنا، جيدة أيضا لروسيا".

وأضاف: "لكن لا يمكنك فعل ذلك، لأنهم سيقولون عنك: أوه، إنه يحب روسيا".

وخلال المقابلة، واصل ترامب التحدث والإشارة إلى ألبوم صور يؤرخ رئاسته. ومن بين الصور التي اختارها ترامب لقطة من لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت روسيا قد نفت كافة الاتهامات الموجهة ضدها بمزاعم التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي فاز بها ترامب.

المصدر: نوفوستي