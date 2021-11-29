بعد تسجيلها إصابات بسلالة أوميكرون.. أستراليا تراجع إعادة فتح حدودها

قال رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، إن بلاده ستراجع خططها لإعادة فتح الحدود أمام العناصر الماهرة من المهاجرين والطلاب اعتبارا من أول ديسمبر، بعد تسجيل أول إصابة بسلالة أوميكرون.

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وأضاف موريسون اليوم الاثنين أنه "من السابق لأوانه بعض الشيء إعادة إلزام المسافرين الأجانب بالبقاء في الحجر الصحي في الفنادق لمدة أسبوعين"، وحث الناس على التزام الهدوء، لأن البيانات لم تحدد بعد بشكل كامل شدة سلالة أوميكرون وقابليتها على الانتقال ومقاومة اللقاح.

وأشار إلى أن لجنة الأمن القومي ستجتمع في وقت لاحق لتقييم إعادة فتح الحدود اعتبارا من الأربعاء. وقال إنه سيتم عقد اجتماع لزعماء الولايات والأقاليم يوم الثلاثاء.

وأثبتت الاختبارات إصابة شخصين وصلا إلى سيدني من جنوب إفريقيا يوم الأحد بأوميكرون، الذي تم اكتشافه حديثا، في الوقت الذي أمر فيه المسؤولون بدخول المواطنين العائدين من 9 دول إفريقية حجرا صحيا لمدة 14 يوما.

وسجلت أستراليا حتى الآن نحو 109 آلاف إصابة بفيروس كورونا و1997 وفاة منذ بدء الوباء.

المصدر: رويترز