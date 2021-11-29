الصين تعلق رحلات "الفرنسية" إلى تيانجين بعد إصابات بفيروس كورورنا

قالت إدارة الطيران المدني بالصين، اليوم الاثنين، إنها ستعلق رحلات شركة الخطوط الجوية الفرنسية الأربع بين باريس وتيانجين، اعتبارا من 29 نوفمبر، بسبب إصابات كوفيد-19.

وأضافت الإدارة في بيان في موقعها على الإنترنت بأن الاختبارات أثبتت إصابة 11 راكبا على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية في 12 نوفمبر لدى وصولهم إلى الصين.

إلى ذلك أشارت دراسة أجراها علماء رياضيات في جامعة بكين أمس الأحد أن الصين قد تشهد أكثر من 630 ألف إصابة يوميا بكوفيد-19 إذا تخلت عن سياساتها الصارمة من خلال رفع قيود السفر.

وقال العلماء في التقرير الذي نشره المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الصين لا تستطيع رفع قيود السفر دون وجود لقاحات أكثر كفاءة أو علاجات محددة.

وبرأي التقرير فإن الإصابات اليومية الجديدة في الصين ستصل إلى 637155 على الأقل إذا تبنت استراتيجية الولايات المتحدة لمكافحة الجائحة.

وأضاف أن الإصابات اليومية ستصل إلى 275793 إذا اتبعت الصين نفس نهج بريطانيا، وإلى 454198 إذا طبقت نهج فرنسا.

في سياق متصل، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين تسجيل 41 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد، ارتفاعا من 23 في اليوم السابق.

وأفاد بيان من اللجنة بأن 21 من الإصابات الجديدة محلية، مقارنة مع ثلاث حالات في اليوم السابق.

وسجلت الصين 22 إصابة جديدة لا تظهر عليها أعراض، وهو نفس العدد الذي تم تسجيله في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة، ليظل العدد ثابتا عند 4636 حالة وفاة.

وحتى الآن سجل بر‭ ‬الصين الرئيسي 98672 إصابات مؤكدة.

المصدر: رويترز