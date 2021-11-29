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الشرطة الهولندية تلقي القبض على زوجين فرا من فندق مختص للحجر الصحي

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الشرطة الهولندية تلقي القبض على زوجين فرا من فندق مختص للحجر الصحي
AFP Evert Elzinga / ANP
عناصر للشرطة الهولندية في مطار سكيبخول في أمستردام.
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أفادت شرطة الحدود الهولندية بإلقاء القبض على زوجين فرا من فندق مختص للحجر الصحي للقادمين من جنوب إفريقيا خلال محاولتهما مغادرة هولندا.

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وقال المتحدث باسم الشرطة، ستان فيربيركت، لوكالة "فرانس برس"، مساء الأحد، إن الزوجين حاولا الخروج من هولندا على متن طائرة من مطار سكيبخول في أمستردام، مبينا أنهما رجل إسباني (30 عاما) وبرتغالية (28 عاما).

وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض عليهما على يد عناصر في الشرطة العسكرية الملكية حينما كانت الطائرة تستعد للإقلاع، وتمت إحالة الزوجين إلى السلطات الصحية المعنية.

وجاءت هذه القصة بعد أن قالت السلطات الهولندية إن 61 شخصا وصلوا على متن رحلتين في مطار سكيبخول بأمستردام قادمين من جنوب إفريقيا يوم الجمعة أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، ومنهم 13 شخصا سجلت لديهم سلالة "أوميكرون" الجديدة التي تنتشر في العالم وسط مخاوف واسعة من أنها أشد عدوى وقادرة على مقاومة اللقاحات الحالية.

المصدر: "فرانس برس" + وكالات

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