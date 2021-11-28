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فرنسا تؤكد أنها "لن تكون رهينة السياسات الداخلية البريطانية" في قضية الهجرة

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فرنسا تؤكد أنها
Reuters
علم فرنسا
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أعلن وزير داخلية فرنسا جيرالد دارمانان أن بلاده مستعدة لإجراء محادثات جادة مع بريطانيا حول‭‭ ‬‬القضايا المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، لكنها لن تكون رهينة السياسة الداخلية في لندن.

وقال دارمانان في تصريح للصحفيين بعد اجتماعه مع نظرائه من بلجيكا وألمانيا وهولندا في كاليه: "بريطانيا تركت أوروبا وليس العالم".

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وتعليقا على قضية الهجرة غير الشرعية، أضاف: "نحن بحاجة إلى العمل بجدية في ما يتعلق بهذه المسائل، دون أن نكون رهينة للسياسات الداخلية البريطانية".

وتابع أن لهجة لندن في الغرف المغلقة لم تكن هي نفسها في العلن.

وأشار إلى أن "فرنسا كانت تواجه قضية الهجرة غير الشرعية إلى بريطانيا منذ 25 عاما، وحان الوقت للندن كي تنتبه لذلك".

وأردف قوله: "إذا كان المهاجرون يأتون إلى كاليه أو دانكيرك أو شمال فرنسا، فذلك لأن إنجلترا تجتذبهم وخصوصا سوق العمل الذي يسمح بالعمل دون أي هوية".

ويحتدم الخلاف بين البلدين بشأن قواعد التجارة وحقوق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وزاد توتر العلاقات بينهما الأسبوع الماضي بعد وفاة 27 شخصا أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي.

 

المصدر: "رويترز" 

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