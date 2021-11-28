أنباء عن تقدم حزب "أتا جورت" في الانتخابات البرلمانية القرغيزية

يتقدم حزب "أتا جورت قرغيزستان" في الانتخابات البرلمانية القرغيزية وفقما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في البلاد اليوم الأحد، بعد فرز أكثر من 64% من أصوات الناخبين.

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وجاء في بيان صدر عن اللجنة أن حزب "أتا جورت قرغيزستان" (وطننا قرغيزستان) حصل على 29,76% من الأصوات. ويليه حزب "إيشينيم" (الثقة) مع 24,54% من الأصوات، ليأتي حزب "انتيماك" (الوئام) في المرتبة الثالثة من حيث عدد أصوات الناخبين.

وقال وزير الداخلية القرغيزي أولان نيازبيكوف، أثناء موجز صحفي في العاصمة القرغيزية بيشكيك، إن الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد اليوم الأحد جرت "في أجواء من الهدوء"، مشيرا إلى أنها أول انتخابات في تاريخ البلاد جرت تماشيا مع جميع المتطلبات والمعايير القانونية، دون تسجيل أي انتهاكات للنظام العام عبر البلاد.

وتدل النتائج الأولية للاقتراع على إمكانية أن تنجح ما بين 6 و10 أحزاب، ومنها أحزاب معارضة، في تجاوز حاجز 5% من الأصوات لدخول البرلمان الوطني المكون من 90 مقعدا نيابيا.

وكانت نتائج الانتخابات البرلمانية السابقة في خريف 2020 أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية لاغية بسبب كثرة الانتهاكات المسجلة آنذاك. وأثار إعلان نتائج التصويت فيها موجة من الاحتجاجات وتغيير رئيس الدولة وحكومة البلاد.

المصدر: "تاس"