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رئيس الوزراء البولندي ينتقد ميركل بسبب مهاتفتها رئيس بيلاروس

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رئيس الوزراء البولندي ينتقد ميركل بسبب مهاتفتها رئيس بيلاروس
AP
رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي
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انتقد رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، المستشارة الألمانية بالوكالة، أنغيلا ميركل، بسبب مكالمتها الهاتفية مع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو.

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وقال مورافيتسكي في حديثه للوكالة الألمانية: "يجب على الاتحاد الأوروبي المشاركة في البحث عن الحل الدبلوماسي. لكن عندما اتصلت ميركل بالسيد لوكاشينكو فأسهمت بقسطها في تشريع نظامه، مع أن النضال من أجل بيلاروس الحرة يجري منذ 15 شهرا".

وأضاف أن الرئيس البيلاروسي "أساء فهم" المكالمة مع ميركل وتظاهر بأنها وافقت على نقل 2000 مهاجر غير شرعي إلى ألمانيا ودول أخرى.

وقد أجرى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والمستشارة الألمانية بالوكالة، أنغيلا ميركل، مكالمتين هاتفتين في 15 و17 نوفمبر الجاري، ناقشا خلالهما أزمة الهجرة على حدود الاتحاد الأوروبي. وقالت ميركل إن الزعيم البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو يعد شخصا للاتصال فيما يخص أزمة الهجرة، لكن ذلك برأيها "لا يغير شيئا في أن ألمانيا لا تعتبر الانتخابات الرئاسية في بيلاروس شرعية".

المصدر: "نوفوستي"

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