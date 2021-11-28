الدنمارك تسجل حالتين للإصابة بمتحور "اوميكرون" في البلاد
Globallookpress
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أعلنت هيئة الأمراض المعدية في الدنمارك، اليوم الأحد، أن الدنمارك سجلت حالتي إصابة بمتحور "أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا، لدى مسافرين اثنين قادمين من جنوب إفريقيا.
وجاء في بيان صدر عن هنريك أولوم، مدير معهد سيروم الدنماركي: "كان هذا متوقعا. وبالتالي فإن استراتيجيتنا هي مواصلة المراقبة المكثفة للعدوى في البلد".
وخضع الشخصان المصابان، اللذان وصلا إلى الدنمارك بالطائرة، للحجر الصحي فورا، وتدرس السلطات حاليا اتصالاتهما بأشخاص آخرين.
المصدر: رويترز
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