 
مباشر
عاجل
المغرب يعلن تعليق جميع الرحلات الجوية نحو المملكة لمدة أسبوعين بسبب متحور "أوميكرون"

رئيس التشيك يعين رئيسا للوزراء في مراسم من خلف غرفة زجاجية

أخبار العالم

رئيس التشيك يعين رئيسا للوزراء في مراسم من خلف غرفة زجاجية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ru8s

عين رئيس جمهورية التشيك، ميلوس زيمان، زعيم تحالف يمين الوسط، بيتر فيالا، رئيسا للوزراء، اليوم الأحد، في مراسم‭‭‭ ‬‬‬حضرها من غرفة زجاجية بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد-19.

إقرأ المزيد
 الرئيس التشيكي يعود إلى المستشفى بعد ساعات من الخروج منه
 الرئيس التشيكي يعود إلى المستشفى بعد ساعات من الخروج منه

وأصيب زيمان، الذي جاء على كرسي متحرك برفقة مسعف يرتدي ملابس واقية كاملة، بالفيروس بعد ستة أسابيع من العلاج في أحد المستشفيات بسبب مرض آخر.

ويقود فيالا تحالفا من خمسة أحزاب معارضة من الوسط ويمين الوسط فازت في الانتخابات في أكتوبر وأطاحت برئيس الوزراء المنتهية ولايته، أندري بابيس، وحلفائه.

رئيس التشيك يعين رئيسا للوزراء في مراسم من خلف غرفة زجاجية
Reuters

وسيتعين على الحكومة الجديدة التصدي لموجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا وأزمة في الطاقة.

وقال التحالف أيضا إنه يخطط لإعادة صياغة ميزانية الدولة لعام 2022 لتقليل العجز الكبير الوارد فيها.

المصدر: رويترز

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا