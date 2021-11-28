رئيس التشيك يعين رئيسا للوزراء في مراسم من خلف غرفة زجاجية

عين رئيس جمهورية التشيك، ميلوس زيمان، زعيم تحالف يمين الوسط، بيتر فيالا، رئيسا للوزراء، اليوم الأحد، في مراسم‭‭‭ ‬‬‬حضرها من غرفة زجاجية بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد-19.

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وأصيب زيمان، الذي جاء على كرسي متحرك برفقة مسعف يرتدي ملابس واقية كاملة، بالفيروس بعد ستة أسابيع من العلاج في أحد المستشفيات بسبب مرض آخر.

ويقود فيالا تحالفا من خمسة أحزاب معارضة من الوسط ويمين الوسط فازت في الانتخابات في أكتوبر وأطاحت برئيس الوزراء المنتهية ولايته، أندري بابيس، وحلفائه.

Reuters

وسيتعين على الحكومة الجديدة التصدي لموجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا وأزمة في الطاقة.

وقال التحالف أيضا إنه يخطط لإعادة صياغة ميزانية الدولة لعام 2022 لتقليل العجز الكبير الوارد فيها.

المصدر: رويترز