القضاء الفرنسي يتهم شركة نيكسا "بالتواطؤ" في قضية "معدات مراقبة" مرتبطة بمصر
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اتهم القضاء الفرنسي رسميا شركة "نيكسا تكنولوجيز" الفرنسية "بالتواطؤ" في قضية بيع مصر معدات مراقبة.
وفتح تحقيق قضائي في 2017 بعد شكوى قدمتها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
واستندت المنظمات إلى تحقيق لمجلة "تيليراما" كشف عن بيع مصر "نظام تنصت" بقيمة عشرة ملايين يورو في مارس 2014.
ويتيح هذا البرنامج المسمى "سيريبرو" إمكانية تعقب الاتصالات الإلكترونية، من عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف على سبيل المثال.
المصدر: أ ف ب
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