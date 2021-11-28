البحرية الأمريكية تنقذ إيرانيين اثنين تقطعت بهم السبل لـ8 أيام في قارب صيد بمياه الخليج

أعلنت البحرية الأمريكية اليوم، أنها أنقذت صيادين إيرانيين تقطعت بهما السبل على متن قارب صيد لثمانية أيام، في منطقة غالبا ما تشهد مواجهات بين القوتين البحريتين التابعتين للبلدين.

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وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في بيان: "أنقذت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية اثنين من البحارة الإيرانيين، أمس السبت، من قارب صيد، بعدما ضلا في المياه لمدة ثمانية أيام"، في مياه الخليج.

وأضافت أن "سفينة الشحن "تشارلز درو" وصلت إلى مكان الحادث ومعها طعام وماء ورعاية طبية بعد ست ساعات من نداء استغاثة في الصباح من قبل البحارة".

وتابعت أن الرجلين نقلا إلى سفينة تابعة لخفر السواحل العماني بالقرب من العاصمة مسقط، وأن "البحارين كانا بصحة ومعنويات جيدة".

وتتواجد البحرية الأمريكية بشكل منتظم في الخليج، وغالبا ما اتهمت واشنطن طهران بنشاطات "استفزازية"، خصوصا في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس إنتاج النفط العالمي.

وسبق للبحريتين الإيرانية والأمريكية أن تواجهتا مرارا في مياه منطقة الخليج، ويتخذ الأسطول الأمريكي الخامس من البحرين مقرا له.

المصدر: أ ف ب