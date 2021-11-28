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بريطانيا: قطع الكهرباء عن 240 ألف منزل بسبب العاصفة "أروين"

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بريطانيا: قطع الكهرباء عن 240 ألف منزل بسبب العاصفة
Globallookpress
العاصفة "أرفين"، بريطانيا، 27 نوفمبر 2021
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أعلنت شركة "Northern Powergrid" البريطانية للكهرباء أن عدد المباني التي بقيت دون كهرباء بسبب العاصفة "أروين" ازداد إلى 240 ألف منزل على الأقل.

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وكتبت الشركة على صفحتها في "تويتر": "أدت العاصفة "أروين" إلى قطع الكهرباء عن نحو 240 ألفا من زبائننا".

وأضافت في الوقت ذاته أنه تم إعادة التيار الكهربائي إلى نحو 182 ألف مبنى.

وأفادت وسائل إعلام سابقا بقطع الكهرباء عن 112 ألف منزل في شمال شرق بريطانيا ومنطقة يوركشر.

المصدر: نوفوستي

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