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إسرائيل تؤكد استضافتها مسابقة ملكة جمال الكون رغم "أوميكرون"!

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إسرائيل تؤكد استضافتها مسابقة ملكة جمال الكون رغم
ملكة جمال الكون 2020
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قال وزير السياحة الإسرائيلي يوئيل رازفوزوف، اليوم الأحد، إن بلاده ستستضيف مسابقة ملكة جمال الكون يوم 12 ديسمبر، رغم فرض قيود على السفر في محاولة لدرء سلالة فيروس كورونا "أوميكرون".

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وأضاف رازفوزوف أن المشاركين في المسابقة، التي ستقام في منتجع إيلات المطل على البحر الأحمر، سيمنحون إعفاءات من القيود.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أنه سيحظر دخول جميع الأجانب إلى إسرائيل، في إجراء احترازي على خلفية مخاوف من انتشار سلالة "أوميكرون" الجديدة لفيروس كورونا.

وتعد إسرائيل أول دولة تغلق حدودها تماما بسبب السلالة الجديدة  التي تعتبر أكثر عدوى من سابقاتها، وقد سجلت في إسرائيل حتى الآن إصابة واحدة من هذه النسخة، إضافة إلى 7 حالات أخرى مشتبه بها.

المصدر: رويترز

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