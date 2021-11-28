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بريطانيا تأمل أن تكون الإجراءات الجديدة ضد متحور "أوميكرون" مؤقتة

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بريطانيا تأمل أن تكون الإجراءات الجديدة ضد متحور
Reuters
ساجد جاويد
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قال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، إنه يأمل أن تكون الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها بسبب انتشار متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" مؤقتة.

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وأضاف جاويد، اليوم الأحد، أنه ربما تكون هناك حالات إصابة أكثر بالمتحور الجديد، بخلاف الحالتين اللتين تم رصدهما في بريطانيا، لكن الحكومة تبذل ما في وسعها في محاولة وقف انتشاره.

وأوضح الوزير خلال برنامج "آندرو مار شو" الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية: "ربما تكون هناك حالات (إصابات بالمتحور الجديد) أكثر، لذلك عندما أكدنا ظهور الحالتين بالأمس، حالة في إسيكس (في جنوب شرق إنجلترا) وحالة في نوتنغهام (في وسط إنجلترا)، عكفنا على الفور على التأكد من أننا رصدنا كل المخالطين لهما، ونجرى كذلك فحوصا في هاتين المنطقتين".

المصدر: رويترز

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