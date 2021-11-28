نسبة المشاركة في انتخابات المجالس البلدية الجزائرية تجاوزت 35%

بلغت نسبة المشاركة في انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية الجزائرية 35.97% عند غلق مراكز التصويت، بينما بلغت 34.39% بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الولائية.

وقال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية، محمد شرفي، في ندوة صحفية حول النتائج الأولية المؤقتة لمجريات العملية الانتخابية، أن عدد الناخبين لأعضاء المجالس الشعبية البلدية بلغ عند غلق مكاتب الاقتراع 8 ملايين و517919 ناخبا، بينما بلغ عدد الناخبين لأعضاء المجالس الشعبية الولائية (للولايات) 8 ملايين و154226 ناخبا.

وأضاف شرفي أن هذه النتائج تبقى "مؤقتة" في انتظار "دراسة المعطيات النهائية الخاصة بهذه العملية الانتخابية والفصل في الطعون".

ومن خلال نتائج هذه الانتخابات سيتم تجديد مجالس 58 ولاية بعد التقسيم الإقليمي الجديد للجزائر (كانت 48 ولاية في انتخابات 2017)، إضافة إلى 1541 بلدية.

وبحسب الأرقام الرسمية، التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في وقت سابق، يبلغ عدد الناخبين المسجلين لخوض الانتخابات المحلية، أكثر من 23.7 مليون ناخب.

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