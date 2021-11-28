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هولندا تعلن عن 13 إصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون" بين مسافرين برحلات من جنوب إفريقيا

ألمانيا تقيد دخول القادمين إليها من بلدان إفريقية وتشدد قواعد حجرهم الصحي

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ألمانيا تقيد دخول القادمين إليها من بلدان إفريقية وتشدد قواعد حجرهم الصحي
AP
ألمانيا
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أفاد معهد روبرت كوخ بألمانيا بأن برلين أدخلت 8 دول إفريقية إلى قائمة الدول التي سيتم تطبيق قيود صارمة على القادمين منها، بسبب انتشار سلالة "أوميكرون" الجديدة من فيروس كورونا.

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ويتعين على جميع المسافرين القادمين من جمهورية جنوب إفريقيا وبوتسوانا وإيسواتيني وليسوتو وملاوي وموزامبيق وناميبيا وزيمباوي الخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين. ولا يجوز تقليل مدة الحجر الصحي حتى في حالة النتائج السلبية لاختبار كورونا.

كما سمحت ألمانيا للشركات الجوية بنقل مواطني ألمانيا والمقيمين فيها لا غير.

وقد تم في ألمانيا حتى الآن العثور على حالتين اثنتين من الإصابة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا.

المصدر: تاس

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