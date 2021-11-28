جزر المالديف تحظر دخول المسافرين من 7 دول إفريقية بسبب متحور "أوميكرون"

أعلنت جزر المالديف أنها منعت دخول المسافرين من7 دول إفريقية ابتداء من اليوم الأحد، بسبب المخاوف من وصول المتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا إلى أراضيها.

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وجاء في بيان صدر عن وزارة صحة البلاد، اليوم الأحد، أنه لن يتم السماح للمسافرين القادمين من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وموزامبيق وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني بدخول جزر المالديف.



كما يتعين على المسافرين الذين وصلوا من هذه البلدان خلال اليومين الماضيين الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة الماضية، أن سلالة "أوميكرون" الجديدة لفيروس كورونا "مثيرة للقلق". وقد فرضت العديد من الدول قيودا على السفر من وإلا عدد من دول منطقة جنوب إفريقيا.

المصدر: رويترز