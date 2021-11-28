 
مباشر

فرنسا تمدد تعليق الرحلات مع 7 دول إفريقية بسبب انتشار متحور كورونا "أوميكرون"

أخبار العالم

فرنسا تمدد تعليق الرحلات مع 7 دول إفريقية بسبب انتشار متحور كورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ru6j

مددت فرنسا حظر السفر الذي فؤضته في وقت سابق لمنع دخول المسافرين من 7 دول في إفريقية، وسط انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا "أوميكرون".

وقررت السلطات الفرنسية في وقت سابق فرض حظر حتى 29 نوفمبر على الحركة من هذه الدول التي تم فيها اكتشاف إصابات بالمتحور "أوميكرون".

وحظرت دول أوروبية عدة، بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا، الرحلات الجوية من وإلا جمهورية جنوب إفريقيا والدول المجاورة لها.

وتنطبق الإجراءات على جنوب إفريقيا وناميبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق.

وقالت منظمة الصحة العالمية، عقب اجتماع طارئ يوم الجمعة الماضي حول المتحور الجديد لفيروس كورونا الموجود في جنوب إفريقيا، إن التقارير عن المتحور الجديد مقلقة.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا