ألمانيا: حادث تطعيم بلقاح كورونا يدوي الصنع

أفادت دائرة شرطة مدينة ليوبيك الألمانية بأن رجال أمنها أوقفوا، أمس السبت، حملة التطعيم بالقرب من مطار ليوبيك، بعدما أشيع أن التطعيم كان يجرى باستخدام لقاح غير مسجل.

وقالت وسائل إعلام ألمانية إن مطار ليوبيك يملكه الطبيب ورجل الأعمال الألماني، فينفريد شتيكر، الذي اخترع لقاحا خاصا مضادا لفيروس كورونا.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة أن رجال الأمن عثروا في الساعة 15:00 تقريبا من مساء السبت على نحو 80 شخصا أمام مبنى المطار الصغير. واتضح أنه "تجري هناك حملة تطعيم باستخدام لقاح غير مسموح به، على ما يبدو". وأضاف أن حملة التطعيم كانت تجرى في مكتب معد خصيصا لهذا الغرض.

ويعتقد أن 50 شخصا قد تلقوا اللقاح غير المسجل قبل ظهور الشرطة.

المصدر: نوفوستي