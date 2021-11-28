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المفوضية الأوروبية تدعو بريطانيا لإيجاد الحلول لمشكلات المهاجرين الخاصة بها بنفسها

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المفوضية الأوروبية تدعو بريطانيا لإيجاد الحلول لمشكلات المهاجرين الخاصة بها بنفسها
Reuters HENRY NICHOLLS
المهاجرون إلى بريطانيا
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أكدت المفوضية الأوروبية أنه ينبغي على بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، التعامل بنفسها مع مشكلة المهاجرين الخاصة بها.

وقال مارغريتيس سخيناس، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية في تصريح خلال إعادة افتتاح مخيم للمهاجرين في جزيرة كوس في جنوب شرق اليونان إن "المملكة المتحدة غادرت الاتحاد الأوروبي".

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وأضاف أنه "على المملكة الآن أن تقرر طريقة تنظيم مراقبتها لإدارة الحدود".

وتابع: "إذا كنت أتذكر جيدا، فإن الشعار الأساسي لحملة الاستفتاء (على بريكست) هو استعادة السيطرة".

وأردف قوله: "منذ استعادت المملكة المتحدة السيطرة، أصبح الأمر متروكا لها الآن لإيجاد الإجراءات اللازمة لتفعيل السيطرة التي استعادتها".

المصدر: "مونت كارلو"



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