البيت الأبيض: بايدن يتلقى إفادات حول مستجدات سلالة "أوميكرون"

ذكر البيت الأبيض، السبت، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونائبته، كامالا هاريس، يتلقيان إفادات عن المستجدات حول سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

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وقال البيت الأبيض، في بيان أصدره السبت إن بايدن وهاريس يتلقيان إفادات من كبار مسؤولي الصحة وأعضاء فريق مكافحة فيروس كروونا، الذين يراقبون التطورات المتعلقة بسلالة "أوميكرون"، وهما على اتصال منتظم مع مسؤولي الصحة في أنحاء العالم.

ويأتي هذا التعليق بعد أن تم، السبت، رصد أول إصابات بهذه النسخة في كل من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا.

من جانبه، قال كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكي، أنتوني فاوتشي، في حديث لقناة "NBC"، اليوم، إنه لن يستغرب إذا تبين أن هذه السلالة قد وصلت كذلك إلى الولايات المتحدة رغم أنه لم يتم حتى الآن الإعلان رسميا عن تسجيلها في البلاد.

وصرح بايدن، الذي يقضي عطلة عيد الشكر مع عائلته في نانتوكيت بولاية ماساتشوستس، للصحفيين أمس الجمعة: "لا نعرف الكثير عن هذه السلالة سوى أنها تثير قلقا كبيرا، ويبدو أنها تنتشر بسرعة".

كما أكدت هلريس، في تصريح صحفي، ردا على سؤال عن إمكانية فرض قيود إضافية على السفر، أن الإدارة الأمريكية ستتحرك "بصورة تدريجية، وأضافت: "لقد فعلنا الآن ما نعتقد أنه ضروري".

المصدر: "رويترز" + وكالات