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الولايات المتحدة تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى 8 دول إفريقية

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الولايات المتحدة تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى 8 دول إفريقية
Reuters TOM BRENNER
علم الولايات المتحدة الأمريكية على مبنى الكونغرس
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نصحت السلطات الأمريكية مواطنيها بعدم السفر إلى 8 دول في جنوب القارة الإفريقية بعد أن أعلن البيت الأبيض قيودا جديدة على السفر لمواجهة سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا.

ورفعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية توصيات السفر الخاصة بها إلى "المستوى الرابع: مرتفع جدا" لجنوب إفريقيا وزيمبابوي وناميبيا وموزامبيق ومالاوي وليسوتو وإسواتيني وبوتسوانا.

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فيما أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إرشادات موازية بشأن "عدم السفر".

وكانت المراكز خفضت يوم الاثنين تحذير السفر إلى جنوب إفريقيا المتعلق بكورونا إلى "المستوى الأول: منخفض".

المصدر: "رويترز" 

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