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إيطاليا تسجل 90 وفاة جديدة بفيروس كورونا و12877 إصابة

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إيطاليا تسجل 90 وفاة جديدة بفيروس كورونا و12877 إصابة
Reuters MATTEO BERLENGA
فيروس كورونا في إيطاليا
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 90 وفاة و12877 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 133627، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 4.99 مليون.

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وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 51 وفاة و13686 إصابة بالفيروس.

 

المصدر: "رويترز" 

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