الأمين العام للناتو: الحلف يحتاج إلى "ألمانيا قوية"

قيم الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ إيجابا اتفاقية الائتلاف التي توصلت إليها الحكومة الجديدة في ألمانيا، معربا عن اعتقاده بأن حلف شمال الأطلسي بحاجة إلى "ألمانيا قوية".

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وقال ستولتنبيرغ: "لقد جاء في نص اتفاقية الائتلاف بكل وضوح أن الناتو يشكل دعامة لا تتزعزع من دعائم أمن ألمانيا. وقرار الحكومة الجديدة بشأن المواصلة في استخدام السلاح النووي استخداما مشتركا مهم بالنسبة لجميع الدول الأوروبية".

وذكر الأمين العام للحلف أن الناتو يحتاج إلى ألمانيا قوية سياسيا وعسكريا وكذلك إلى جيش ألماني مجهز جيدا وقادر على ضمان أمن الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن المستشار الألماني المستقبلي أولاف شولتس يعد "مؤيدا قويا للناتو والعلاقات الأطلسية (الأوروبية الأمريكية)".

والأربعاء الماضي توصل الحزب "الديمقراطي الاجتماعي الألماني" وحزب "الخضر" والحزب "الديمقراطي الحر" في ألمانيا إلى اتفاقية لتشكيل ائتلاف، قد يمثل الأساس لعمل الحكومة القادمة.

وفي 25 نوفمبر انطلقت استطلاعات حزبية داخلية حول نص الاتفاقية نظمت عن طريق "أونلاين" ويتوقع أن تدوم 10 أيام.

المصدر: "نوفوستي"