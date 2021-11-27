أول تعيين لامرأة رئيسة للخدمة الطبية في الجيش الباكستاني

عينت امرأة للمرة الأولى في باكستان رئيسة للخدمة الطبية للقوات المسلحة الوطنية، حسبما أفادت وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم السبت.

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وأشارت الوكالة إلى أن مراسم تعيين الفريق نياغار جوهر خان في هذا المنصب، مع ترقيتها إلى رتبة فريق أول، جرت في مدينة أبوت أباد بمحافظة خيبر بختونخوا في شمال غرب باكستان.

وذكرت الوكالة أن نياغار كانت قد شغلت خلال 30 عاما من خدمتها في الجيش الباكستاني، مناصب قيادية وإدارية مختلفة في الخدمة الطبية للقوات المسلحة.

وتخدم في الوقت الحالي في الجيش الباكستاني حوالي 4 آلاف امرأة، معظمهن كطبيبات أو خبيرات في مجال البرمجة.

وكان قد جرى في العام 2006 تشكيل أول كتيبة في القوات الجوية الباكستانية لطيارات يقودن مقاتلات JF-17.

المصدر: "تاس"