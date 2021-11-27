حزب العمال المعارض في بريطانيا يدعو إلى تسريع‭ ‬موعد الجرعة المنشطة للقاح كورونا

قال حزب العمال البريطاني المعارض إن على بريطانيا تقليص الفجوة بين الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا والجرعة المنشطة، من ستة إلى خمسة أشهر.

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وجاءت دعوة حزب العمال المعارض إلى الحكومة البريطانية لتقليص الفجوة بين الجرعتين الثانية والمنشطة، بعد أن أثار متحور فيروس كورونا الجديد المعروف باسم "أوميكرون" المخاوف في جميع أنحاء العالم.

وقال وزير الدولة لشؤون الصحة في حكومة الظل العمالية، أليكس نوريس: "هذه السلالة الجديدة هي جرس إنذار.. الجائحة لم تنته بعد، نحن بحاجة إلى تعزيز وسائل الحماية بشكل عاجل لاحتواء الفيروس".

حيث دفع متحور فيروس كورونا الجديد الذي اكتشف مؤخرا في جمهورية جنوب إفريقيا والذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية تسمية "أوميكرون"، عددا من الدول إلى الاستنفار والإسراع باتخاذ إجراءات جديدة، في محاولة لدرء مخاطر تفشيه.

المصدر: رويترز