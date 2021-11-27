هولندا ترصد 61 مصابا بفيروس كورونا بين مسافرين على متن رحلتين قادمتين من جنوب إفريقيا

أعلنت السلطات الصحية الهولندية أنها رصدت 61 مصابا بفيروس كورونا بين مسافرين وصلوا إلى أمستردام على متن رحلتين قادمتين من جنوب إفريقيا، أمس الجمعة.

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وأشارت السلطات الصحية في هولندا إلى أنها بدأت اليوم السبت إجراء المزيد من الفحوصات لمعرفة ما إذا كان من بينهم مصابون بسلالة "أوميكرون" التي تم اكتشافها في الآونة الأخيرة.

ووصل قرابة 600 مسافر إلى مطار سخيبول في أمستردام على متن رحلتين أمس الجمعة، ثم خضغوا لفحوصات على مدى ساعات بسبب مخاوف متعلقة بسلالة الفيروس الجديدة.

وأوقفت الحكومة الهولندية جميع رحلات الطيران من جنوب القارة الإفريقية أمس الجمعة، كما قرر وزير الصحة، هوغو دي يونغ، إخضاع المسافرين الذين كانوا في الطريق بالفعل إلى هولندا لفحوصات وحجر صحي عند الوصول.

في سياق متصل، أفادت كالة "فرانس برس" بأن الهدوء ساد في هولندا مساء أمس الجمعة، خلافا لما كان متوقعا، إذ لم تشهد البلاد احتجاجات عنيفة رغم إعلان الحكومة الهولندية تعزيز القيود الصحية المفروضة لمكافحة تفشي الإصابات بفيروس كورونا، حيث أعلن رئيس الوزراء، مارك روتي، خلال مؤتمر صحفي في لاهاي، أنه "اعتبارا من الأحد، سيتم مبدئيا إغلاق كل شيء في هولندا بين الساعتين 17:00 و05:00"، باستثناء المتاجر الأساسية.

وبعد 4 ليال من التوتر الشديد في مدن مختلفة خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك روتردام ولاهاي، وبينما كان متوقعا حصول اشتباكات بعد فرض هذه القيود الجديدة، مضت ليلة الجمعة بهدوء، وفق "فرانس برس".

المصدر: "رويترز" + "فرانس برس"