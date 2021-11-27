الصين توجه ضربة لرأس المقامرين

أصدرت السلطات الصينية مذكرة توقيف بحق رئيس أكبر منظم للقمار في ماكاو، بسبب اتهامات بأنه ساعد في إدارة نقابة قمار غير مشروعة عبر الحدود.

وقال الادعاء العام الصيني في ونتشو، بمقاطعة تشجيانغ بشرق البلاد، في بيان على موقع "ويبو" أمس الجمعة، إن الرئيس التنفيذي لمجموعة "صن سيتي"، ألفين تشاو، مع شخص آخر، هو تشانغ نينغ نينغ، قادا عمليات غير مشروعة للمقامرة عبر الحدود، وأقاما أندية قمار في جميع أنحاء الصين.

وأشارت السلطات إلى أنها تحقق في القضية منذ يوليو العام الماضي، وأن نقابة المقامرة لديها في شبكتها 199 ممثلا من المساهمين، وأكثر من 12 ألف وكيل روجوا لعمليات المقامرة، وأكثر من 80 ألف مقامر.

كما أنشأت النقابة شركات لإدارة الأصول لمساعدة المقامرين في تحويل الأموال عبر الحدود واسترداد الديون المستحقة عليهم.

وفي عام 2019، اتهمت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية مجموعة "صن سيتي" باستهداف المقامرين في البر الرئيسي من خلال المقامرة عبر الإنترنت وعمليات المراهنة بالوكالة في كمبوديا والفلبين. ونفت "صن سيتي" هذه الاتهامات.

المصدر: أ ب