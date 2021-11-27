حادث سير مروع في إيران

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بوقوع حادث سير مروع بين سيارتين، إحداهما كانت تقل لاجئين غير شرعيين من أفغانستان، تسبب في مقتل 5 أشخاص، وإصابة 18 آخرين.

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وقالت فاطمة نوروزيان، المتحدثة باسم جامعة هرمزجان للعلوم الطبية، إن "الحادث بين شاحنة صغيرة تقل مواطنين أفغان وسيارة بيجو تسبب في مقتل خمسة من ركاب السيارة في مكان الحادث"، لافتة إلى أنه "تم إرسال أكثر من 10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث بسبب فداحته".

هذا ووقعت عشرات الحوادث منذ بداية الأزمة في أفغانستان، حيث أصبحت الآليات تحمل العشرات من اللاجئين غير الشرعيين في ظروف غير أمنة.

المصدر: "تسنيم" + RT