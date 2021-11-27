حادث إطلاق نار في "الجمعة السوداء" داخل محل تجاري في الولايات المتحدة

أصيب 6 أشخاص في حادث إطلاق نار بمحل تجاري في مدينة دورهام بولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة، يوم الجمعة.

وأشارت الشرطة المحلية إلى أن 3 أشخاص، بمن فيهم طفل عمره 10 سنوات، أصيبوا بطلقات نارية، دون أن تحدد طابع إصابات الأشخاص الثلاثة الآخرين.

وأكدت الشرطة أن جميع المصابين الستة تلقوا العلاج الطبي، وإصاباتهم لا تهدد الحياة.

Durham Police are escorting remain shoppers OUT of the mall. @WRALpic.twitter.com/DqSJ6AoBOH — Aaron Thomas (@WRALAaron) November 26, 2021

وأشارت قائدة شرطة دورهام، باتريس أندروز إلى أن حادث إطلاق النار وقع بين مجموعتين من الناس الذين كانوا على معرفة ببعضهم البعض، وأطلقوا النار بشكل عشوائي.

وألقت الشرطة القبض على شخص واحد على خلفية حادث إطلاق النار، لكنها لم توضح ما إذا وجهت إلى الموقوف أي اتهامات.

I’m currently locked in a store with other shoppers due to a lockdown situation in Streets at Southpoint Mall in #Durham.



We’re waiting to hear from security what prompted this situation.



While shopping, I saw many people running. @TheDurhamPolice@WRAL#wralpic.twitter.com/dCVGWP40L8 — Aaron Thomas (@WRALAaron) November 26, 2021

وتصادف حادث إطلاق النار، الذي وقع بمحل "ساوث بوينت مول" التجاري، بما يسمى بـ "الجمعة السوداء"، وهو موعد التخفيضات التقليدية على الكثير من البضائع التي تبيعها الشبكات التجارية.

Damaged signs, drinks on the floor—some of the chaos that ensued as people ran for their lives in the mall. @WRAL#wralpic.twitter.com/hnwVuw7xwc — Aaron Thomas (@WRALAaron) November 26, 2021

وكان المحل التجاري مكتظا بالناس لحظة وقوع الحادث. وقامت الشرطة بإجلاء الناس بعد دوي الطلقات النارية.

المصدر: قناة "إن بي سي"