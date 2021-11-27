هولندا تشتبه في إصابة عشرات المسافرين القادمين من جنوب إفريقيا بكورونا

قالت السلطات الصحية في هولندا، يوم الجمعة، إنها تشتبه في إصابة عشرات المسافرين القادمين من جنوب إفريقيا بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت السلطات أن اشتباهها جاء بناء على نتائج اختبارات أولية تظهر احتمالية أن يكون هناك عشرات المصابين بكوفيد-19 من بين نحو 600 راكب وصلوا إلى مطار سخيبول بأمستردام يوم الجمعة في رحلتين من جنوب إفريقيا.

وتم عزل هؤلاء الركاب عن المسافرين الآخرين في المطار بعد وصولهم بسبب مخاوف من سلالة فيروس كورونا "أوميكرون" المكتشفة حديثا.

المصدر: "رويترز"