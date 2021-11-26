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مقتل 19 شخصا في حادث اصطدام حافلة تقل زوارا إلى موقع ديني في المكسيك

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مقتل 19 شخصا في حادث اصطدام حافلة تقل زوارا إلى موقع ديني في المكسيك
Reuters LUIS CORTES
موقع حادث سير اصطدمت فيه حافلة مع منزل أودى بحياة 19 شخصا وسط المكسيك يوم 26 نوفمبر.
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لقي 19 شخصا مصرعهم، الجمعة، جراء تحطم حافلة كانت تقل زائرين إلى موقع ديني في وسط المكسيك.

وقال مساعد وزير الداخلية في ولاية المكسيك، ريكاردو دي لا كروز، إن الحادث وقع في بلدة خوكيسينخو إلى الجنوب الغربي من مكسيكو سيتي، حيث اصطدمت الحافلة مع منزل. 

وكانت الحافلة متوجهة من ولاية ميتشواكان غربي البلاد إلى مدينة تشالما التي يتوجه إليها الروم الكاثوليك في زيارات دينية منذ عدة قرون.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين أن الحادث أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة حوالي 30 آخرين.

والكثير من المكسيكيين يقومون بزيارات دينية مع اقتراب 12 ديسمبر وهو عيد العذراء في غوادالوبي.

ولأن أغلب الزائرين إما يسيرون أو يستقلون دراجات على طرق ضيقة أو يستقلون حافلات قديمة، تزداد فرص وقوع مثل هذه الحوادث.

المصدر: وكالات

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