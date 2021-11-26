وزير الطيران النيجيري: إلغاء تعليق رحلات "طيران الإمارات"
Reuters
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أعلن وزير الطيران النيجيري يوم الجمعة أن بلاده ألغت تعليق رحلات شركة "طيران الإمارات".
وأوقفت نيجيريا في مارس "طيران الإمارات" عن تسيير رحلات من نيجيريا وإليها بعد أن فرضت الشركة إجراءات فحص جديدة للكشف عن كوفيد-19 على الركاب القادمين من هذا البلد.
المصدر: وكالات
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