بايدن: سأتحدث على الأرجح مع رئيسي روسيا وأوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة، إنه سيتحدث على الأرجح مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

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وتأتي تصريحات بايدن بعد وقت قصير من محادثات بين جيك ساليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي مع مدير مكتب الرئاسة الأوكراني، أندريه يرماك حول "مخاوفهما" بشأن النشاط العسكري الروسي المزعوم على حدود أوكرانيا.

وثمة توتر سياسي كبير يسود العلاقات الأوكرانية الروسية منذ أحداث 2014 في كييف التي أسفرت عن انقلاب في أوكرانيا في عملية اعتمدت بشكل كبير على القوى القومية المدعومة غربيا.

ومنذ ذلك الحين تشهد منطقة دونباس شرق أوكرانيا أزمة عسكرية سياسية، كما أسفرت تلك الأحداث عن توتر بالغ في شبه جزيرة القرم التي تقطنها أغلبية روسية ليتم في مارس 2014 إجراء استفتاء شعبي صوت لصالح عودة المنطقة إلى حضن روسيا.

يذكر أن أوكرانيا والدول الغربية اتهمت روسيا في الفترة الأخيرة بحشد القوات على الحدود الأوكرانية.

ورفضت موسكو تلك الاتهامات مشيرة إلى أن تحركات القوات الروسية داخل أراضي روسيا لا تمثل خطرا على أحد.

المصدر: وكالات