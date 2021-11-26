واشنطن وكييف تبحثان "تخفيف التوترات" على الحدود مع روسيا

بحث جيك ساليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي مع مدير مكتب الرئاسة الأوكراني أندريه يرماك "مخاوفهما" بشأن النشاط العسكري الروسي المزعوم على حدود أوكرانيا.

وأشارت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إيميلي هورن في بيان لها، إلى أن المسؤولين اتفقا على ضرورة بذل جهود دبلوماسية لتخفيف التوترات.

وأضافت أن ساليفان أكد على "دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".

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من جهته، قال يرماك في تغريدة له على "تويتر" إنه اتفق مع ساليفان على "تنسيق الجهود الدبلوماسية لتخفيف التوترات"، مضيفا: "تلقينا تأكيدات للدعم الصلب لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".

يذكر أن أوكرانيا والدول الغربية اتهمت روسيا في الفترة الأخيرة بحشد القوات على الحدود الأوكرانية.

ورفضت موسكو تلك الاتهامات مشيرة إلى أن تحركات القوات الروسية داخل أراضي روسيا لا تمثل خطرا على أحد.

المصدر: "رويترز"