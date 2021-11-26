تركيا تعلن منع السفر من 5 دول بينها جنوب إفريقيا بسبب سلالة جديدة لكورونا
أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، الجمعة، أن بلاده أغلقت حدودها أمام المسافرين القادمين من 5 دول بينها جنوب إفريقيا كإجراء احترازي لمنع انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا.
وقال قوجة عبر "تويتر": "بسبب تزايد عدد الإصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا سيتم اعتبارا من اليوم منع السفر إلى بلادنا من بوتسوانا وجنوب إفريقيا وموزمبيق وناميبيا وزيمبابوي من خلال كل معابرنا البرية والجوية والبحرية وسكك حديدنا".
ويأتي ذلك على خلفية رصد انتشار متسارع لسلالة "بي.1.1.529" الجديدة، التي أثارت مخاوف واسعة في العالم وأسفرت عن اتخاذ عدد من الدول وقف الرحلات الجوية مع جنوب إفريقيا.
وتحمل هذه النسخة ضعف عدد التحورات في السلالة "دلتا"، ومن بينها مرتبطة بتفادي الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، السلالة الجديدة بأنها "مقلقة" وهي خامس نسخة من كورونا توضع في هذا التصنيف.
المصدر: RT
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