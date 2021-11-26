واشنطن تنفي نيتها الإعلان عن تواجد عسكري دائم على الحدود الشرقية للناتو

قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون أوروبا وأوراسيا، كارين دونفيلد، إن الولايات المتحدة لا تعتزم الإعلان عن تواجد عسكري دائم على الحدود الشرقية لحلف شمال الأطلسي.

وأوضحت في حديثها مع الصحفيين، اليوم الجمعة، قبيل رحلة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى لاتفيا والسويد للمشاركة في منتدى الناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "على حد علمي، لا توجد أي إعلانات نعد لها بشأن وجود عسكري أميركي دائم في الجناح الشرقي للناتو"​​​.

وأضافت أن بلينكن سيحث الدول الأعضاء على "استعادة الشفافية العسكرية مع التركيز على المفاوضات المقرر إجراؤها في عام 2022".

وتابعت "الأسبوع المقبل، سنتحدث عن تقييمنا لما يحدث على الحدود الروسية مع أوكرانيا وسنبدأ مناقشات بشأن ماهية الخيارات المطروحة وما يود حلف شمال الأطلسي القيام به بشكل جماعي".

المصدر: "سبوتنيك" + "رويترز"