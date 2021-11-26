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هولندا توقف الرحلات الجوية القادمة من جنوب إفريقيا

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هولندا توقف الرحلات الجوية القادمة من جنوب إفريقيا
Reuters
طائرة تابعة للخطوط الجوية الهولندية "كي أل أم"
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قال وزير الصحة الهولندي هوغو دي يونغ، إن الحكومة قررت تعليق الرحلات الجوية القادمة من جنوب إفريقيا بسبب مخاوف بشأن متحور كورونا الجديد.

وكتب دي يونغ على "تويتر": "اعتبارا من اليوم 12:00 ظهرا، سيتم فرض حظر على الرحلات الجوية إلى هولندا من دول جنوب إفريقيا".

وحسب دي يونغ، سيتم إضافة البلدان التالية وهي بوتسوانا وسوازيلاند وليسوتو وناميبيا وزيمبابوي وجنوب إفريقيا إلى قائمة "البلدان شديدة الخطورة".

وأضاف دي يونغ: "من حق الهولنديين في جنوب إفريقيا العودة، لكن واجب الاختبار المزدوج والحجر الصحي ينطبقان عليهم"، موضحا أنه لا تزال هناك رحلتان في طريقهما إلى البلاد من جنوب إفريقيا.

المصدر: "أخبار هولندا"

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