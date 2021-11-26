فون دير لاين تدعو لتعليق الرحلات الجوية إلى دول ظهر فيها متحور كورونا الجديد

طالبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، بتعليق الرحلات الجوية إلى الدول التي اكتُشفت فيها سلالة كورونا الجديدة.

وشددت على أن الشركات المنتجة للقاحات ملزمة بتطوير لقاحاتها بسرعة كي تتماشى مع ظهور سلالات جديدة.

وقالت داعية مواطني الاتحاد الأوروبي إلى تلقي التطعيم وتحسين الحماية لهم بجرعات تنشيطية: "من المهم الآن أن نعمل جميعا في أوروبا بأقصى سرعة لتلقي التطعيم".

وأضافت "يجب تعليق جميع السفر الجوي إلى تلك الدول إلى أن يكون لدينا فهم أوضح عن الخطر الذي تمثله هذه السلالة الجديدة".

وأدلت رئيسة المفوضية الأوروبية بتصريحاتها في الوقت الذي هزت فيه أنباء سلالة جديدة ظهرت في جنوب أفريقيا الأسواق العالمية.

كما جاءت تصريحات فون دير لاين بعد أن أكدت بلجيكا العضو في الاتحاد الأوروبي والتي توجد فيها مقار مؤسساته، ظهور الحالة الأولى فيها من سلالة بي.529.1.1 في أراضيها.

المصدر: "رويترز"