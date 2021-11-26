بريطانيا: من المحتمل أن ينتشر متحور كورونا الجديد في البلاد

قالت كبيرة علماء جينوم مختصة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا، شارون بيكوك، إنه من المحتمل أن ينتشر متحور كورونا المكتشف حديثا في أراضي المملكة المتحدة.

وأوضحت في حديثها مع الصحفيين، اليوم الجمعة، أن "من المرجح أن المتحور الجديد لفيروس كورونا B.1.1.529، الذي ينتشر في جنوب إفريقيا، سينتهي به المطاف في بريطانيا"، داعية إلى "بذل الجهود لكسب الوقت وتقليل انتقال العدوى".

وأضافت: "أعتقد أن كسب الوقت مهم... لأننا نستطيع معرفة ما نحتاج إلى معرفته بشأن هذا المتحور بعينه"، مشيرة إلى أن الخدمات الصحية قد تحتاج إلى التأهب.

ولم يعرف الكثير بعد عن السلالة الجديدة من كوفيد-19، لكن العلماء يعتقدون أن فيها تجمعا غير معتاد من التحورات قد تجعلها قادرة على تجنب رد الفعل المناعي وأكثر قابلية للعدوى.

المصدر: "رويترز"